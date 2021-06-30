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Колишній нападник збірної Англії розкритикував видалення шведського гравця

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Колишній нападник збірної Англії розкритикував видалення шведського гравця

Джерело - Чемпiон.

Фол Маркуса Даніельссона на Артемі Бєсєдіні не тягне на червону картку.

Гравець збірної України покине розташування команди

Так вважає колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер.

"Це не червона картка. Він мав повне право грати в цей м'яч. Уповільнений повтор знову перетворює безпечний епізод в щось більше. Смішно.

Коли ти граєш в м'яч, то вже не можеш прибрати ногу. Той факт, що гравець випадково отримує через це травму не означає, що це фол, не кажучи вже про червону ", - сказав Лінекер.

Артем Бесєдін був замінений на Віктора Циганкова на 101-й хвилині.

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