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Гравець збірної України покине розташування команди

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Гравець збірної України покине розташування команди

Джерело - Чемпiон.

Нападник збірної України Артем Бєсєдін покине розташування синьо-жовтих через травму, яку форвард отримав в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції (2:1).

Визначилися всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Про це повідомив асистент головного тренера Олександр Шовковський.

“На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом! Ми ​​всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень!

Він залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще сильнішим”, – написав Шовковський.

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