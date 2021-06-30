Нападник збірної України Артем Бєсєдін покине розташування синьо-жовтих через травму, яку форвард отримав в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції (2:1).

Визначилися всі пари 1/4 фіналу чемпіонату Європи

Про це повідомив асистент головного тренера Олександр Шовковський.

“На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом! Ми ​​всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень!

Він залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще сильнішим”, – написав Шовковський.