Попов може приєднатися до Динамо на другому зборі клубу

Після матчу збірної України проти Австрії на Євро-2020 захисник Динамо Денис Попов залишив розташування команди та повернувся до Києва через проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Попов був у заявці "синьо-жовтих" на перший матч турніру проти Нідерландів, але на полі так і не з'явився. Через травму Денис не потрапив до заявки на поєдинки проти Північної Македонії й Австрії.

Гравця було прооперовано, йому видалили мигдалини. На цей час він відновлюється. Планується, що Денис приєднається до Динамо на другому зборі разом з іншими збірниками.

Раніше, Суркіс пояснив статус Кулача на зборах Динамо.