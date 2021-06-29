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Навколо спорту

Барселона розірвала контракт з півзахисником

Сьогодні 18:28 381 0
Гравець більше не є гравцем Барселони
Барселона розірвала контракт з півзахисником
Фото - fcbarcelona.com
#Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселона розірвала угоду з 22-річним півзахисником Матеусом Фернандесом.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Клуб поінформував гравця, що більше не потребує його послуг. Примітно, що угода була розрахована до червня 2025 року.

Футболіст приєднався до Барселони взимку 2020 року. Він перейшов з Палмейраса за 7 мільйонів євро, а ще 3 мільйони були прописані в контракті, як бонуси.

За весь час, проведений в каталонському клубі, він відіграв лише 17 хвилин в поєдинку проти київського Динамо (4:0).

Нагадаємо, Мессі продовжить контракт з Барселоною.

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