Яшкін: Швеція — це не топ-збірна Європи

Збірні України та Швеції мають рівні шанси на перемогу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Важливо: Яремчук повернувся в загальну групу збірної України

Так вважає колишній футболіст київського Динамо Артем Яшкін.

"При всій повазі до шведів — це не топ-збірна Європи, тому ноги у футболістів нашої команди тремтіти не повинні. Зустрічатимуться дві рівні команди.

Кожен тренер вибере свою тактику, але такий епізод, як момент з другим голом у матчі Вельс — Данія, може звести нанівець всі старання однієї з команд. Гра у британців була зламана. Тому, щоб такого не сталося у збірної України, потрібна максимальна концентрація, тим більше що у нашої команди буде на два дні більше підготовки до цієї зустрічі. Фізично наша збірна має непоганий вигляд просто в матчі з Австрією синьо-жовті бігли не туди, тому в поєдинку зі Швецією побажаю підопічним Андрія Шевченка бігти в потрібному напрямку", — вважає Яшкін.