Де Лігт: Ми програли через те, що я зробив

Для гравців збірної Нідерландів поєдинок проти Чехії був дуже важливим.

Збірна Чехії сенсаційно вибила Нідерланди з чемпіонату Європи

Про це розповів захисник Маттейс де Лігт.

"Звичайно, це жахливо. Ми програли через те, що я зробив. Озираючись назад ... Не мав дати м'ячу так відскочити.

Мені здавалося, гра у нас під контролем. Було кілька моментів, особливо в першому таймі. У мене не було відчуття, що суперник створював багато небезпечних ситуацій. Але червона картка, очевидно, вплинула. Було відчуття, що ми втомилися, хоча поняття не маю, чому. Ми дуже хотіли виграти - для багатьох хлопців це був найважливіший матч у кар'єрі ", - сказав де Лігт.