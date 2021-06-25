Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука

Форвард Гента має попит в Європі

Німецький Вольфсбург проявляє інтерес до форварда Гента і збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляє fussballinfo.net.

25-річний гравець - лише один з варіантів посилення атаки для вовків. Офіційної пропозиції Вольфсбург поки що Генту не робив.

У сезоні 2020/2021 на рахунку Яремчука 23 голи і 8 асистів в 43 матчах за "Гент" у всіх турнірах. Зараз форвард виступає за збірну України на Євро-2020, де на його рахунку 2 голи в 3 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Яремчука проявляє Мілан. Трансферна вартість нападника оцінюється в 15 мільйонів євро, однак Гент хоче отримати за гравця 25 мільйонів євро.