 Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
Сьогодні 20:07 1238
Попов залишив розташування збірної України
Сьогодні 22:09 66
Ломаченко пояснив, чому вважає себе переможцем в бою з Лопесом
Сьогодні 21:24 224 1
Ігор Лисов: Щороку приймаємо в Києві європейську та світову еліти
Сьогодні 20:24 138
Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука
Сьогодні 19:24 823
Зінченко посідає друге у рейтингу гравців за кількістю відборів на Євро-2020
Сьогодні 18:24 429
Василь Ломаченко - Масайосі Накатані: онлайн-трансляція бою. LIVE
Сьогодні 14:51 702
Манчестер Сіті за 100 млн фунтів узгодив трансфер Гріліша
Сьогодні 14:14 1407
Вест Гем хоче позбутися Ярмоленка
Сьогодні 08:39 2306
Монреаль переміг Вегас та вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:12 547
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука

Сьогодні 19:24 823 0
Форвард Гента має попит в Європі
Клуб німецької Бундесліги хоче підписати Яремчука
#Вольфсбург, #Яремчук

Джерело - sport.ua.

Німецький Вольфсбург проявляє інтерес до форварда Гента і збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляє fussballinfo.net.

25-річний гравець - лише один з варіантів посилення атаки для вовків. Офіційної пропозиції Вольфсбург поки що Генту не робив.

У сезоні 2020/2021 на рахунку Яремчука 23 голи і 8 асистів в 43 матчах за "Гент" у всіх турнірах. Зараз форвард виступає за збірну України на Євро-2020, де на його рахунку 2 голи в 3 матчах.

Раніше повідомлялося про те, що інтерес до Яремчука проявляє Мілан. Трансферна вартість нападника оцінюється в 15 мільйонів євро, однак Гент хоче отримати за гравця 25 мільйонів євро.

Коментарі ()