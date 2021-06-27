Барселона може розірвати контракт із захисником

Джерело - Чемпiон.

Керівництво Барселони готове піти на крайні заходи, щоб позбутися від захисника Самуеля Умтіті.

Про це повідомляє Sport.es.

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За інформацією джерела, в кінці минулого сезону "синьо-гранатові" повідомили французу, що він повинен шукати собі новий клуб. Однак сам Умтіті хоче залишитися в Барселоні до кінця терміну дії контракту, розрахованого до червня 2023 року.

Крім того, каталонці запропонували гравцеві піти на зниження заробітної плати, однак той відповів відмовою. Відзначається, що якщо Умтіті буде і далі "вередувати", то каталонці просто розірвуть з ним угоду.

Нагадаємо, футболіст перейшов до Барселони в 2016 році з Ліона. Минулого сезону він взяв участь в 13 матчах каталонців в Ла Лізі.