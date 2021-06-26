Бейл: Я пишаюся нашими гравцями

Гравці збірної Велсу пригнічені і злі після поразки від національної команди Данії.

Збірна Данії розгромила Вельс і вийшла в 1/4 фіналу Євро

Про це розповів капітан валлійців Гарет Бейл.

"Гра пішла не так, як ми хотіли. З нашої точки зору, ми почали дуже добре, але потім все змінилося. Ми спробували зіграти краще в другому таймі, але знову пропустили, і після цього втратили кураж.

Підсумок матчу нас дуже засмутив. Хлопці пригнічені і злі, і це зрозуміло. Я волів би закінчити турнір інакше.

Дуже прикро - ось все, що я можу сказати. Ми втратили шанс, але ми принаймні боролися, і я все одно пишаюся нашими гравцями", - сказав Бейл.