Торіно цікавиться нападником Динамо

Джерело - sport.ua.
Торіно розглядає можливість підписання 21-річного форварда Динамо Владислава Супряги.
Про це повідомляє Tuttosport.
Крім "биків", за Супрягою також спостерігають Рома та Болонья, а Динамо раніше відмовило одному з цих клубів у продажі форварда за 10 млн євро.
Відзначається, що Торіно буде готовий вступити в переговори щодо покупки Супряги в тому випадку, якщо команду покинуть Андреа Белотті або Сімоне Дзадза.
Контракт Супряги з Динамо розрахований до грудня 2025 року. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 6 млн євро.
Раніше, Луческу пояснив провал Супряги.