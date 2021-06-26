Торіно цікавиться нападником Динамо

Владислав Супряга може змінити клуб

Торіно розглядає можливість підписання 21-річного форварда Динамо Владислава Супряги.

Про це повідомляє Tuttosport.

Крім "биків", за Супрягою також спостерігають Рома та Болонья, а Динамо раніше відмовило одному з цих клубів у продажі форварда за 10 млн євро.

Відзначається, що Торіно буде готовий вступити в переговори щодо покупки Супряги в тому випадку, якщо команду покинуть Андреа Белотті або Сімоне Дзадза.

Контракт Супряги з Динамо розрахований до грудня 2025 року. Його оціночна вартість на Transfermarkt становить 6 млн євро.

Раніше, Луческу пояснив провал Супряги.