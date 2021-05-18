Луческу пояснив провал Супряги

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив, чому молодий форвард Владислав Супряга втратив місце в основі команди у другій частині сезону.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"На жаль, Супряга не підтвердив те, до чого ми прагнули. Крім організації гри в обороні нам потрібно було забивати голи, а Циганков і Буяльський були травмовані. Відповідальність випала на Супрягу, який не витримав цього навантаження. Він мав час на полі, але не робив те, що зараз робить, наприклад, Бєсєдін. Він не допомагав нам так, як потрібно в атаці. У нього є швидкість і хороша гра ногами, але немає агресивності.

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Він легко втрачає м'яч і поступається в боротьбі. У підсумку програв боротьбу Бєсєдіну. Звичайно, якби команда була в середині таблиці, то Влад грав би частіше. Йому потрібно більше часу на полі", - вважає Луческу.