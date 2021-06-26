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Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з двома гравцями

Сьогодні 09:30 136 0
Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з двома гравцями
Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з двома гравцями
#Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Керівництво Манчестер Юнайтед збирається розглянути варіант з продажем двох футболістів в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, команду можуть покинути півзахисник Донні ван де Бек і нападник Антоні Марсьяль.

"Червоні дияволи" будуть готові продати вищевказаних гравців, якщо отримають по ним відповідні пропозиції.

Нагадаємо, ван де Бек перейшов в МЮ в вересні минулого року. Марсьяль виступає за клуб з літа 2015-го.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Санчо.

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