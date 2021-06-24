 Манчестер Юнайтед зробив пропозицію по Санчо | Футбол | Champion.com.ua
Цуренко вийшла до основної сітки Вімблдону
Вчора 20:24 1286
Джошуа: Я маю перемогти Усика, адже у мене немає іншого виходу
Вчора 23:56 323
Бразильський нападник залишив київське Динамо
Вчора 21:24 878
Президент УЄФА пояснив рішення щодо скасування правила виїзного голу
Вчора 20:54 3267
Євро-2020. Плей-оф. Календар, результати, трансляції
Вчора 18:23 1829
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
Вчора 17:54 900
Три гравці збірної України потрапили до ТОП-100 Євро-2020
Вчора 16:25 1337 1
У Держдумі запропонували організувати спаринг між Росією та Україною
Вчора 16:09 2252 1
Калініна обіграла росіянку та вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону
Вчора 14:55 721
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
Вчора 13:44 2931
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Санчо

Вчора 22:54 228 0
Червоні дияволи близькі до підписання гравця
Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо Санчо
Фото Getty Images
#Санчо, #МЮ

Джерело - isport.ua.

Футболіст збірної Англії і Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо може змінити клубну прописку найближчим часом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед зробив офіційну пропозицію джмелям з придбання 21-річного англійця.

Червоні дияволи готові заплатити за гравця 85 мільйонів євро. Боруссія Дортмунд вимагає за Санчо 95 млн євро, однак готова піти на поступки, якщо отримає ці кошти в якості бонусів.

Відзначається, що сторони близькі до угоди, а сам Джейдон готовий переїхати в Англію.

У минулому сезоні Санчо провів 38 матчів за Боруссію, в яких забив 16 голів і виконав 20 гольових передач.

Коментарі ()