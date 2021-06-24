Червоні дияволи близькі до підписання гравця

Футболіст збірної Англії і Боруссії Дортмунд Джейдон Санчо може змінити клубну прописку найближчим часом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед зробив офіційну пропозицію джмелям з придбання 21-річного англійця.

Червоні дияволи готові заплатити за гравця 85 мільйонів євро. Боруссія Дортмунд вимагає за Санчо 95 млн євро, однак готова піти на поступки, якщо отримає ці кошти в якості бонусів.

Відзначається, що сторони близькі до угоди, а сам Джейдон готовий переїхати в Англію.

У минулому сезоні Санчо провів 38 матчів за Боруссію, в яких забив 16 голів і виконав 20 гольових передач.