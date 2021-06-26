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Півзахисник Шахтаря тренується з Дніпром-1

Сьогодні 08:56 285 0
Гравець перебуває у Дніпро-1
Півзахисник Шахтаря тренується з Дніпром-1
#Дніпро-1, #Шахтар

Джерело - fcdnipro.com.

Півзахисник Данило Ігнатенко, який в минулому сезоні захищав кольори Дніпра-1, зараз знову тренується з дніпровської командою на базі в Придніпровську.

Про це повідомляє fcdnipro.com.

24-річний опорний півзахисник переїхав до Дніпра з Маріуполя на правах оренди, а контракт гравця належить Шахтарю.

У матчі 25-го туру Дніпро-1 - Зоря Данило Ігнатенко отримав червону картку за грубу гру. Через це він буде змушений пропустити перший матч в УПЛ сезону 2021/22.

Раніше, півзахисник Олександр Піхальонок підписав контракт з СК Дніпро-1 терміном на чотири роки.

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