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Піхальонок підписав контракт з Дніпром-1

Сьогодні 12:41 139 0
Дніпром-1 підсилився півзахисником
Піхальонок підписав контракт з Дніпром-1
#Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.uа.

Півзахисник Олександр Піхальонок підписав контракт з СК Дніпро-1 терміном на чотири роки.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

Минулий сезон гравець провів за Дніпро-1 на умовах оренди (його контракт належав Шахтарю), і ось тепер клуби домовилися про повноцінний трансфер футболіста.

В складі дніпрян півзахисник провів 15 матчів, в яких віддав 6 гольових і 4 перед гольових передач. Також, Олександр став кращим в минулому сезоні за таким показником, як різниця забитих и пропущених м’ячів, коли він знаходився на полі (+10).

Раніше, Лучкевич перейшов до СК Дніпро-1.

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