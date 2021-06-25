Дніпром-1 підсилився півзахисником

Півзахисник Олександр Піхальонок підписав контракт з СК Дніпро-1 терміном на чотири роки.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

Минулий сезон гравець провів за Дніпро-1 на умовах оренди (його контракт належав Шахтарю), і ось тепер клуби домовилися про повноцінний трансфер футболіста.

В складі дніпрян півзахисник провів 15 матчів, в яких віддав 6 гольових і 4 перед гольових передач. Також, Олександр став кращим в минулому сезоні за таким показником, як різниця забитих и пропущених м’ячів, коли він знаходився на полі (+10).

Раніше, Лучкевич перейшов до СК Дніпро-1.