 Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
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Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу

Сьогодні 20:07 1242 0
Українці мають зіграти на чемпіонаті світу у Росії
Збірна України переграла Швейцарію та здобула путівку на чемпіонат світу
#Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 червня, збірна України з пляжного футболу провела матч 1/4 фіналу кваліфікації чемпіонату світу 2021, фінальна частина якого буде у Росії.

Суперником українців стала збірна Швейцарії. Наша збірна у нелегкому матчі здолала суперника (6:5) та вийшла на чемпіонат світу.

У фінальну частину чемпіонату світу-2021 вийдуть чотири найкращі команди кваліфікації. Таким чином, синьо-жовті та швейцарці змагалися за путівку на світову першість.

Раніше на груповій стадії українці обіграли Туреччину (7:5) і Казахстан (6:1), після чого програли Португалії (0:1)

Кваліфікація ЧС-2021 з пляжного футболу
Назаре (Португалія)
25 червня, 1/4 фіналу

Швейцарія - Україна 5:6 (2:3, 1:2, 2:1)

Голи: 0:1 - 3 Заворотний, 0:2 - 4 Щерица, 1:2 - 5 Борер, 1:3 - 9 Войтенко, 2:3 - 10 Станкович, 2:4 - 18 Щерица, 2:5 - 19 Войтенко, 3:5 - 24 Годелья, 4:5 - 26 Станкович, 4:6 - 28 Щерица, 5:6 - 33 Кесслер

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