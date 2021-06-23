Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2021

Гол Мартінса вирішив долю зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу зазнала поразки у третьому турі відбіркового турніру чемпіонату світу, який цього року відбудеться у Росії.

Українці поступилися Португалії - 0:1.

Відзначимо, що збірна України раніше переграла Туреччину та Казахстан. У підсумку українці посіли друге місце у групі. Це дозволило вийти до фінального етапу змагань.

Відбір до чемпіонату світу-2021 з пляжного футболу

Група А

23 червня, 3 тур

Україна - Португалія 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: 0:1 - 16 Мартінс Б.