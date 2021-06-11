Лучкевич перейшов до СК Дніпро-1

Контракт розрахований на два роки

Дніпро-1 підписав контракт на два роки з півзахисником Валерієм Лучкевичем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Попереднім клубом Лучкевича була Олександрія, за яку він виступав з 2019 року. В кінці травня він покинув клуб на правах вільного агента.

Лучкевич став першим новачком Дніпра-1 в нинішнє міжсезоння.

У минулому сезоні на рахунку Лучкевича 3 голи і 2 асисти у 25 матчах за Олександрію.

Свою професійну кар'єру Лучкевич розпочинав у складі Дніпра, за який виступав у 2013-2016 роках. Кольори Олександрії хавбек захищав з 2019 року.

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