Пауло Фонсека може повернутися в Серію А

Фіорентина продовжує пошуки заміни Дженнаро Гаттузо, який покинув клуб через 22 дні після приходу.

Про це повідомляє Football Italia.

Новим фаворитом на вакантний пост головного тренера Фіорентини став екс-наставник Роми та Шахтаря Паулу Фонсека.

До цього головним претендентом на місце Гаттузо називали тренера Спеції Вінченцо Італьяно, але перемовини з ним зайшли в глухий кут. Сторони не змогли домовитись про суму відступних при потенційному розірванні контракту з творцем сенсації Серії А. Фахівець рік тому вивів Спецію в еліту і зумів вберегти команду від вильоту.

Раніше повідомлялося, що Фонсека може очолити збірну Росії.