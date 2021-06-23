Колишній наставник Шахтаря та Роми Паулу Фонсека може отримати несподіване місце роботи.

Про це розповів агент португальця Марку Абреу.

"Фонсека – професіональний тренер, і він готовий працювати там, де в нього будуть вірити і де він матиме належні умови для роботи. Якби з Російського футбольного союзу зателефонували мені і надали щось, я б однозначно передав це моєму клієнту.

Паулу був би готовий обговорити це питання, ми могли б поговорити, і не виникло б жодних проблем. Росія могла б бути непоганим варіантом для продовження кар'єри. Але ніхто з РФС зі мною не зв'язувався", – відзначив Абреу.