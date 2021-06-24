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Джурасек став гравцем СК Дніпро-1

Сьогодні 19:40 560 0
Оренда гравця на один сезон з правом першочергового викупу
Джурасек став гравцем СК Дніпро-1
#СК Дніпро-1

Джерело - СК Дніпро-1.

Другим новачком СК Дніпро-1 у поточному міжсезонні став опорний півзахисник молодіжної збірної Хорватії Невен Джурасек.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він взятий у загребського Динамо в оренду на 1 сезон з правом першочергового подальшого викупу.

Невен народився 15 серпня 1998 року у хорватському Вараждіні, де і робив свої перші футбольні кроки. У 2015 році перейшов до загребського Динамо, за який виступав три сезони. За основу провідного клубу Хорватії він провів 3 матчі, а за другий склад 36 матчів, в яких забив 5 м’ячів у другому за силою дивізіоні, та зіграв 5 матчів у Юнацькій лізі УЄФА. Сезон 2018\19 він провів у загребській Локомотиві (15 матчів), а минулі два чемпіонати виступав за рідний Вараждін (загалом 63 матчі, 4 голи, 3 результативні передачі).

З 2014 року постійно виступає за юнацькі збірні Хорватії різного віку і зараз є гравцем молодіжної збірної (загалом за всі роки 31 матч, 2 голи).

Раніше, Лучкевич перейшов до СК Дніпро-1.

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