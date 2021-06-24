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Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі

Сьогодні 17:54 532 0
У клубі заявили про повну відсутність фінансової допомоги з боку міської влади
Миколаїв відмовився від участі у Першій лізі
#Миколаїв

Джерело - mfc.mk.ua.

МФК Миколаїв у наступному сезоні буде виступати у Другій лізі через проблеми з фінансуванням.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Вже який рік кошти на утримання клубу, а це, нагадаємо, дві команди ПФЛ України, молодіжна команда і дитячо-юнацька спортивна школа з футболу, видобуваються з кров'ю. Навіть в цьому, найбільш успішному сезоні на утримання клубу виділені кошти, яких вистачило тільки на перше півріччя. Кошти на участь команду в сезоні 2021-2022 взагалі відсутні. Більш того, навіть в успішному для себе і всіх миколаївських уболівальників сезоні МФК Миколаїв змушений платити комунальному закладу Центральний міський стадіон значні кошти за експлуатацію спортивної інфраструктури, що належить громаді.

Керівництво стадіону робить все для того, щоб "допомогти" клубу користуватися спорудами та інвентарем стадіону. Парадокс, але освітлення стадіону "включається" лише за письмовим погодженням міського голови. Навесні 2021, перед найважливішими зустрічами з лідерами турніру, клуб змушений був тижнями тренуватися в лісі в Варварівці і на "пісочку" у Намиву.

З огляду на вищевикладене, при відсутності необхідної фінансової допомоги з боку керівництва міста, МФК Миколаїв прийняв єдино можливе в цих умовах рішення - в сезоні 2021-2022 перейти з Першої до Другої ліги ПФЛ України", - йдеться в заяві Миколаєва.

Раніше, Металіст отримав атестат для участі у Першій лізі.

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