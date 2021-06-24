Металіст отримав атестат для участі у Першій лізі

Джерело - fcmetalist.com.ua.
У Києві відбулася чергова конференція ПФЛ, де розглянулось питання видачі атестатів учасникам наступного чемпіонату України.
Футбольний клуб Металіст (Харків) отримав атестат про виконання критеріїв клубних змагань Першої ліги сезону 2021/2022 за підписом першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.
Атестат підтверджує, що Металіст відповідає всім необхідним критеріям для участі в Першій лізі під егідою ПФЛ — правовому, спортивному, кадрово-адміністративному, інфраструктурному та фінансовому.
Документ видають організатори професійних змагань — Українська асоціація футболу і Професійна футбольна ліга, — тим самим допускаючи клуб до участі у професійних турнірах.
У зв'язку із поверненням клубу історичного найменування, з п'яти критеріїв особливо важливим було підтвердити правовий, щоб отримати можливість грати у професійній лізі під ім'ям ФК Металіст.
Раніше, Ярославський анонсував новачків для Металіста.