Металіст отримав атестат для участі у Першій лізі

Металіст зможу грати у Першій лізі

У Києві відбулася чергова конференція ПФЛ, де розглянулось питання видачі атестатів учасникам наступного чемпіонату України.

Футбольний клуб Металіст (Харків) отримав атестат про виконання критеріїв клубних змагань Першої ліги сезону 2021/2022 за підписом першого віцепрезидента УАФ Олега Протасова і генерального секретаря УАФ Юрія Запісоцького.

Атестат підтверджує, що Металіст відповідає всім необхідним критеріям для участі в Першій лізі під егідою ПФЛ — правовому, спортивному, кадрово-адміністративному, інфраструктурному та фінансовому.

Документ видають організатори професійних змагань — Українська асоціація футболу і Професійна футбольна ліга, — тим самим допускаючи клуб до участі у професійних турнірах.

У зв'язку із поверненням клубу історичного найменування, з п'яти критеріїв особливо важливим було підтвердити правовий, щоб отримати можливість грати у професійній лізі під ім'ям ФК Металіст.

Раніше, Ярославський анонсував новачків для Металіста.