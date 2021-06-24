Джерело - Чемпіон.

УЄФА скасувала правило виїзного голу в плей-оф єврокубків з наступного сезону.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Комітет УЄФА з клубних змагань прийняв рішення скасувати це правила ще в кінці травня. Тепер же ця зміна була затверджена офіційно.

Правило виїзного гола діяло з 1965 року. Воно використовувалося в Лізі чемпіонів і Лізі Європи і говорило, що в двоматчевому протистоянні за рівного рахунку перевагу має команда, яка забила більше голів на виїзді.

Як і раніше, при рівному рахунку команди будуть з'ясовувати сильнішого в овертаймі і, якщо знадобиться, серії пенальті.

Нагадаємо, УЄФА проводить розслідування з приводу расизму та гомофобії в угорських уболівальників.