Під час матчу Угорщини з Португалією було розгорнуто банер проти ЛГБТ

Джерело - УЄФА.

УЄФА розпочала розслідування "можливих дискримінаційних випадків" під час перших двох матчів Угорщини на Євро-2020.

Будапешт є одним з міст, які прийматимуть турнір, і матчі Угорщини проти Португалії (3:0) і Франції (1:1) в групі F відбувалися на стадіоні Пушкаш Арена.

Під час гри з Португалією в соціальних мережах поширилися зображення банера з написом "ANTI LMBTQ".

Перед недільною грою з Францією деякі вболівальники збірної Угорщини взяли участь в передматчевому марші в Будапешті і розгорнули банер проти колінопреклоніння перед поєдинками.

Оскільки останній інцидент стався за межами стадіону, він не підпадає під юрисдикцію УЄФА.

Однак в заяві, опублікованій керівним органом європейського футболу, йдеться, що він розслідує можливі акти дискримінації всередині арени за підсумками обох матчів.