Збірна України знищила Казахстан у відборі на ЧС-2021

Українці забили шість голів у матчі

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу святкувала перемогу у другому турі відбіркового турніру чемпіонату світу, який цього року відбудеться у Росії.

Українці розгромила збірну Казахстану - 6:1.

Відзначимо, що збірна України потрапила в групу А разом з командами Португалії, Туреччини та Казахстану.

Вчора українці з рахунком 7:5 перемогли Туреччину.

Відбір до чемпіонату світу-2021 з пляжного футболу

Група А

22 червня, 2 тур

Україна - Казахстан 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 2 Щерица, 2:0 - 9 Гладченко, 3:0 - 10 Войтенко, 4:0 - 15 Зборовський, 5:0 - 20 Сіренко, 6:0 - 30 Глуцький, 6:1 - 34 Перевертов