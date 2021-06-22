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Збірна України знищила Казахстан у відборі на ЧС-2021

Сьогодні 17:24 779 0
Українці забили шість голів у матчі
Збірна України знищила Казахстан у відборі на ЧС-2021
#Україна, #Казахстан

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з пляжного футболу святкувала перемогу у другому турі відбіркового турніру чемпіонату світу, який цього року відбудеться у Росії. 

Українці розгромила збірну Казахстану - 6:1.

Відзначимо, що збірна України потрапила в групу А разом з командами Португалії, Туреччини та Казахстану. 

Вчора українці з рахунком 7:5 перемогли Туреччину.

Відбір до чемпіонату світу-2021 з пляжного футболу
Група А
22 червня, 2 тур

Україна - Казахстан 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 2 Щерица, 2:0 - 9 Гладченко, 3:0 - 10 Войтенко, 4:0 - 15 Зборовський, 5:0 - 20 Сіренко, 6:0 - 30 Глуцький, 6:1 - 34 Перевертов

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