Полісся залишили шість гравців

У житомирському клубі відбувається зміна складу

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Полісся припинив співпрацю ще з шістьома футболістами, які виступали за команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Розташування ФК Полісся покинули Денис Галенков, Кирило Прокопчук, Олександр Чернецький, Євгеній Шевченко, Денис Притиковський та Денис Островський.

Захисник Кирило Прокопчук у команді з серпня 2020 року. У сезоні Кирило зіграв в 28 поєдинках і загалом провів на полі 2 471 хвилину.

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