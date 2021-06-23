 Полісся залишили шість гравців | Футбол | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 837 1
Німеччина ледь не програла Угорщині. Завершився груповий етап Євро-2020
Вчора 23:58 307
Євро-2020. Португалія - Франція 2:2 Як це було
Вчора 23:57 4392
Цуренко перемогла Мур у кваліфікації Вімблдону
Вчора 21:55 236
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
Вчора 20:55 1017
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020
Вчора 20:54 5222 8
Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2021
Вчора 20:25 1509
Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону
Вчора 20:09 225 1
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
Вчора 17:24 686 1
Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:39 306
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
21.06.2021 19:41 779
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 769
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1741
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6348 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 686
Прямі трансляції
Навколо спорту

Полісся залишили шість гравців

Вчора 22:56 261 0
У житомирському клубі відбувається зміна складу
Полісся залишили шість гравців
#Полісся

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Полісся припинив співпрацю ще з шістьома футболістами, які виступали за команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Розташування ФК Полісся покинули Денис Галенков, Кирило Прокопчук, Олександр Чернецький, Євгеній Шевченко, Денис Притиковський та Денис Островський.

Захисник Кирило Прокопчук у команді з серпня 2020 року. У сезоні Кирило зіграв в 28 поєдинках і загалом провів на полі 2 471 хвилину.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ФК "Полісся" Житомир (@polissya_fc)

Раніше, Полісся підписало ексгравця Колоса Сахневича.

Коментарі ()