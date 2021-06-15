Полісся підписало ексгравця Колоса Сахневича

Останнім клубом гравця був Венспілс

Джерело - Чемпіон.

Полісся підписало дворічний контракт із захисником Андрієм Сахневичем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнім клубом 32-річного Сахневича був Вентспілс. В 2021 році захисник провів дев'ять матчів у чемпіонаті Латвії, що не відзначившись результативними діями.

Раніше Сахневич грав за Динамо-2, Динамо-3, Олександрію, запорізький Металург, Гірник-Спорт, Колос і російський КамАЗ.

Відзначимо, що на представленні Сахневича був присутній Юрій Калитвинцев. Раніше повідомлялося, що він очолить житомирський клуб. Офіційно про його призначення не було оголошено.