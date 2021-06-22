Аргентинець визначився зі своїм майбутнім у клубі

Капітан збірної Аргентини і Барселони продовжить свою кар'єру в каталонському клубі.

Про це повідомляє Cоре.

Аргентинець готовий виступати за синьо-гранатових в наступному сезоні.

Відзначається, що Мессі провів особисту бесіду з президентом клубу Жоаном Лапортою, під час якої дав згоду на продовження контракту. Очікується, що аргентинець підпише контракт за системою 1+1.

У сезоні-2020/21 аргентинець провів за каталонський клуб 47 матчів у всіх турнірах, забивши 38 голів.

Нагадаємо, Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту.