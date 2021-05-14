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Болотніков розповів про зарплату у Карпатах

Сьогодні 11:34 868 0
Болотніков розповів про зарплату у Карпатах

Джерело - Чемпiон.

У львівських Карпатах чимало персоналу працює за мінімальну заробітну плату.

Про це розповів директор зі стратегічного розвитку клубу Сергій Болотніков.

"В клубі загалом працює 40 людей. Це менеджмент, який знаходиться в офісі, це водії, працівники стадіону, охорона. Якщо брати спортивну частину, тобто тренерів і гравців, то це ще 70 людей, не рахуючи дітей. Тобто понад 120 осіб працює на клуб".

Я вам скажу, що чимало персоналу, в тому числі і футболісти працюють за офіційну мінімальну зарплату. "На руки" там виходить десь 5000 грн.,"- сказав Болотніков.

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