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Гендиректор Чорноморця назвав плани на сезон

Сьогодні 15:25 340 0
Анатолій Місюра прокоментував завдання для команди
Гендиректор Чорноморця назвав плани на сезон
#Чорноморець

Джерело - chernomorets.odessa.ua.

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра озвучив завдання на майбутній сезон УПЛ.

Про це розповів сам функціонер.

"Вважаємо, що Чорноморцю цілком до снаги не тільки закріпитися в Прем'єр-лізі, а й поборотися за місце в "зоні єврокубків".

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Що стосується кадрових змін в складі, то на сьогодні ми розірвали контракти за взаємною згодою сторін з п'ятьма футболістами. Нас залишили Євген Зубейко, Віктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станіслав Микицей та Владислав Клименко. Замість них ми залучимо інших виконавців, кілька потенційних новачків уже знаходяться в розташуванні Чорноморця.

Підготовчі збори пройдуть в Одесі. Заплановано не менше трьох тренувальних матчів - 3-го, 10-го і 17-го липня", - сказав Місюра.

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