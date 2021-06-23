Гендиректор Чорноморця назвав плани на сезон

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра озвучив завдання на майбутній сезон УПЛ.

Про це розповів сам функціонер.

"Вважаємо, що Чорноморцю цілком до снаги не тільки закріпитися в Прем'єр-лізі, а й поборотися за місце в "зоні єврокубків".

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Що стосується кадрових змін в складі, то на сьогодні ми розірвали контракти за взаємною згодою сторін з п'ятьма футболістами. Нас залишили Євген Зубейко, Віктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станіслав Микицей та Владислав Клименко. Замість них ми залучимо інших виконавців, кілька потенційних новачків уже знаходяться в розташуванні Чорноморця.

Підготовчі збори пройдуть в Одесі. Заплановано не менше трьох тренувальних матчів - 3-го, 10-го і 17-го липня", - сказав Місюра.