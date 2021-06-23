Мбаппе налаштований покинути ПСЖ

Лідер ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе хоче покинути ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст RMC Sport Даніель Ріоло.

"Мбаппе просив дати йому піти. Але це складно, адже спочатку потрібно знайти клуб, який зможе заплатити за нього. Кіліан дійсно не хоче залишатися. Він не вірить в проєкт Леонардо.

Якщо він не піде зараз, то він піде безплатно через рік. Власники ПСЖ точно не хочуть чути про це. Якщо Мбаппе висловлює бажання піти, це означає, що йому потрібно шукати клуб, а ПСЖ потрібна заміна ", - розповів Ріоло.