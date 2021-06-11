У таборі збірної Франції виник конфлікт перед стартом Євро-2020

Джерело - sport.ua.
Головний фаворит Євро-2020, збірна Франції, підходить до турніру не в ідеальному психологічному стані.
Про це повідомляє RMC.
Між двома форвардами команди, Олів'є Жіру і Кіліаном Мбаппе, виник конфлікт.
Після контрольного матчу з Болгарією (3:0) Жіру, який в тій грі оформив дубль, поскаржився на те, що його партнери по команді занадто часто ігнорують його на полі.
Мбаппе сприйняв ці слова на свій рахунок і висловив невдоволення поведінкою Жіру. Форвард Челсі спробував згладити кути, нарікаючи на занадто гострі запитання журналістів. Однак Мбаппе все одно залишився незадоволеним.
Свій стартовий матч на Євро-2020 Франція проведе у вівторок, 15 червня проти Німеччини в Мюнхені.