У таборі збірної Франції виник конфлікт перед стартом Євро-2020

У чемпіона світу не все добре

Головний фаворит Євро-2020, збірна Франції, підходить до турніру не в ідеальному психологічному стані.

Про це повідомляє RMC.

Між двома форвардами команди, Олів'є Жіру і Кіліаном Мбаппе, виник конфлікт.

Після контрольного матчу з Болгарією (3:0) Жіру, який в тій грі оформив дубль, поскаржився на те, що його партнери по команді занадто часто ігнорують його на полі.

Мбаппе сприйняв ці слова на свій рахунок і висловив невдоволення поведінкою Жіру. Форвард Челсі спробував згладити кути, нарікаючи на занадто гострі запитання журналістів. Однак Мбаппе все одно залишився незадоволеним.

Свій стартовий матч на Євро-2020 Франція проведе у вівторок, 15 червня проти Німеччини в Мюнхені.