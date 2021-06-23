Рамос підтвердив свій перехід у ПСЖ

Рамос визначився з майбутнім клубом

Іспанський захисник Серхіо Рамос розповів кільком експартнерам з Реала, що продовжить кар'єру у ПСЖ.

Про це повідомляє COPE.

35-річний іспанець зі скандалом покинув Реал, кольори якого захищав з 2005-го року. Якщо ПСЖ все ж переконає Серхіо переїхати у Париж, то французам дістанеться досвідчений оборонець на правах вільного агента.

У минулому сезоні Ла-Ліги Рамос провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

Раніше повідомлялося, що захисник мадридського Реала Серхіо Рамос покине клуб.