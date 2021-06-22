 Зоря підпише бразильського нападника | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Зоря підпише бразильського нападника

Сьогодні 22:55 153 0
Залишилося владнати деталі переходу гравця
Зоря підпише бразильського нападника
#Зоря

Джерело - Чемпіон.

Зоря найближчим часом підпише бразильського форварда Крістіана Фагундеса, який грає за Греміо Бразил в другому бразильському дивізіоні.

Про це повідомляє Globo Esporte.

У Фагундеса контракт з клубом закінчується в середині липня цього року і зараз футболіст веде переговори про дострокове його розірвання для переходу.

Футболіст вже погодив 3-річний контракт із Зорею, а Греміо Бразил, при цьому, буде мати право на отримання відсотка з можливого продажу гравця.

Найближчим часом Крістіан повинен приєднатися до Зорі на зборах у Туреччині або прилетіти безпосередньо в Україні.

Відзначимо, що в Греміо Бразил 21-річний нападник не є гравцем основи, але на заміну виходить регулярно. Так, в 46 матчах за команду він забив 2 голи.

Раніше, Зоря розірвала контракт з легіонером.

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