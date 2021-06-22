Зоря визначилась зі спарингами на зборах у Туреччині

Стали відомі спаринги Зорі на передсезонних зборах

Незабаром Зоря відправиться на збори до Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

24 червня "чорно-білі" відправляться в місто Бурдур, де проведуть свій збір і пробудуть там аж до 14 липня.

За цей час у команди Віктора Скрипника заплановано п'ять спарингів.

27 червня Зоря проведе відразу дві зустрічі. Вранці зіграє з сербським Пролетером, а ввечері з болгарським ФК Ботев (Пловдив). "

1 липня на луганчан чекає поєдинок з румунським футбольним клубом Металоглобус з Бухарест, а 8 липня відбудеться ще одна зустріч з сербським Пролетером.

Завершить Зоря збір 13 липня матчем з Аланьяспором – представником турецького вищого дивізіону.

Раніше Зоря оголосила про перехід в команду Сергія Булеци і Ахмеда Алібекова.