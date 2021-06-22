У турецького футболіста 30 червня закінчувався контракт з россонері

Хавбек збірної Туреччини Хакан Чалханоглу перейшов з Мілана в Інтер.

Про це повідомляє пресслужба Інтера.

У нього 30 червня закінчувався контракт з россонері, і півзахисник підписав з Інтером контракт на три роки, до 30 червня 2024 року.

Турок в якості гравця нерадзурі буде отримувати €5 млн за сезон + можливо ще €1 млн у вигляді бонусів.

27-річний Хакан Чалханоглу виступав за Мілан з 2017 року. Раніше грав за Баєр, Гамбург і Карлсруе. У минулому сезоні провів 33 матчі Серії А і забив 4 голи.

Нагадаємо, Мілан зацікавився лідером збірної України.