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Палкін: Трансфер Марлона - прерогатива Де Дзербі

Сьогодні 15:44 135 0
Сергій Палкін прокоментував підписання Марлона
Палкін: Трансфер Марлона - прерогатива Де Дзербі
#Марлон, #Палкін, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін пояснив підписання захисника Сассуоло Марлона.

Про це розповів сам функціонер.

"Передусім цей трансфер був прерогативою головного тренера. Марлон важливий для побудови тієї гри, тієї системи, яку проповідує Де Дзербі. Це ключовий гравець для атакувального футболу, адже, як каже Роберто, у нього все починається від оборони. Зі свого боку ми також аналізували гравця і бачили, що він володіє дуже міцними якостями. Технічно це один з найміцніших центральних захисників у Європі, тому наша перевага і припала на нього. Важливо, що Марлон має певний досвід виступу у Європі. Гадаю, у тій грі, яку проповідує Де Дзербі, він дуже допоможе і йому, і всім нам.

Контракт з Марлоном розрахований на 5 років", - відзначив Палкін.

Раніше, Шахтар оголосив про перехід Марлона.

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