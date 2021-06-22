Шахтар оголосив про перехід Марлона

Марлон став гравцем Шахтаря

Джерело - Чемпіон.

Бразильський захисник Сассуоло Марлон перейшов у Шахтар.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

25-річний футболіст підписав із клубом п'ятирічний контракт. Сума трансферу не повідомляється, однак за інформацією ЗМІ Шахтар виклав за центрального оборонця 12 млн євро. Ще близько півмільйона "гірники" виплатять Флуміненсе (так званий платіж солідарності першій команді Марлона).

Відзначимо, що першим європейським клубом Марлона стала Барселона, однак за першу команду каталонців він провів лише три матчі. Після низки оренд захисник влітку 2018-го опинився у Сассуоло.

Трансфер бразильця – особиста ініціатива Роберто Де Дзербі, який пропрацював з футболістом три роки. Минулого сезону Марлон провів у Серії А 24 матчі, результативними діями не відзначався.