Марлон пояснив перехід у Шахтар

Бразильський новачок Шахтаря Марлон пояснив свій перехід у донецький клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Я дуже щасливий. Для мене велика честь підписати контракт із Шахтарем, відчуваю себе обраним.

Що відіграло ключову роль у підписанні контракту із Шахтарем? Клуб має ті самі цілі і бачення, що і я. Також мені дуже подобаються ігрова ДНК та філософія тренера, які цілковито збігаються з моїми принципами. Перейшов сюди, аби допомагати й бути частиною команди", - відзначив Марлон.