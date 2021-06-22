Марлон пояснив перехід у Шахтар

Джерело - shakhtar.com.
Бразильський новачок Шахтаря Марлон пояснив свій перехід у донецький клуб.
Про це розповів сам футболіст.
"Я дуже щасливий. Для мене велика честь підписати контракт із Шахтарем, відчуваю себе обраним.
Що відіграло ключову роль у підписанні контракту із Шахтарем? Клуб має ті самі цілі і бачення, що і я. Також мені дуже подобаються ігрова ДНК та філософія тренера, які цілковито збігаються з моїми принципами. Перейшов сюди, аби допомагати й бути частиною команди", - відзначив Марлон.
Нагадаємо, Шахтар оголосив про перехід Марлона.