Джерело - zarya-lugansk.com.
Новачком Зорі на правах оренди став півзахисник Ахмед Алібеков.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
Угода між сторонами розрахована на два роки. Інші деталі контракту не розголошуються.
Ахмед є вихованцем запорізького футболу, проте в 2016 році уклав контракт з київським Динамо. Дебютував в Прем'єр-лізі в 2018 році. Однак закріпитися в основі Динамо не зміг. Далі були оренди в Слованом і Уфі, а потім повернення у Динамо.
Навесні один раз потрапляв в заявку першої команди Динамо на матч. За команду U-21 зіграв 7 матчів в сезоні.
Раніше, Зоря орендувала Булецу.