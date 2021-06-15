Ахмед Алібеков продовжить кар'єру у Зорі

Новачком Зорі на правах оренди став півзахисник Ахмед Алібеков.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

Угода між сторонами розрахована на два роки. Інші деталі контракту не розголошуються.

Ахмед є вихованцем запорізького футболу, проте в 2016 році уклав контракт з київським Динамо. Дебютував в Прем'єр-лізі в 2018 році. Однак закріпитися в основі Динамо не зміг. Далі були оренди в Слованом і Уфі, а потім повернення у Динамо.

Навесні один раз потрапляв в заявку першої команди Динамо на матч. За команду U-21 зіграв 7 матчів в сезоні.

Раніше, Зоря орендувала Булецу.