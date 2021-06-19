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Барселона оголосила про підписання Депая

Сьогодні 20:23 179 0
Депай став гравцем Барселони
Барселона оголосила про підписання Депая
#Депай, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона оголосила про підписання нападника Мемфіса Депая.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Угода з 27-річним нідерландським гравцем розрахована до 2024 року. Раніше Депай виступав за французький Ліон.

Презентація Депая в якості гравця каталонського клубу відбудеться після того, як збірна Нідерландів завершить виступ на чемпіонаті Європи.

У минулому сезоні Мемфіс Депай зіграв 40 матчів за Ліон, забив 22 голи і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, Барселона не робила Мессі офіційної пропозиції щодо продовження контракту.

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Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

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