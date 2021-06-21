Катар допустить на чемпіонат світу-2022 лише вакцинованих від COVID-19 уболівальників

Країна, що приймає турнір, визначилася з головною умовою допуску глядачів

Джерело - AP.

Катар дозволить відвідувати матчі чемпіонату світу з футболу 2022 року лише вакцинованим від коронавірусу глядачам.

Про це заявив прем'єр-міністр Катару Халід бін Халіфа бін Абдулазіз Аль-Тані.

"Коли настане час проведення чемпіонату світу з футболу в Катарі, більшість країн світу будуть вакцинувати і імунізувати своїх громадян. Через те, що деякі країни не зможуть вакцинувати всіх своїх громадян, Катар не дозволить уболівальникам відвідувати стадіони без вакцинації проти вірусу", - зазначив Аль-Тані.

Відзначається, що зараз Катар розглядає варіант з виділенням мільйона доз препаратів, щоб робити вакцину прямо перед матчами турніру.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу відбудеться у Катарі з 21 листопада по 18 грудня наступного року.

Збірна України набрала три очки в трьох стартових матчах кваліфікації на чемпіонат світу і займає друге місце у своїй відбірковій групі.