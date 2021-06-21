Дніпро-1 підписав хорватського півзахисника

Джерело - sport.ua.
Хорватський півзахисник Невен Джурасек підписав контракт з Дніпром-1.
Про це розповів сам гравець.
"Нічого подібного. Контакт був, але нічого конкретного. Я вже в Україні, підписав контракт в Дніпром-1", - відповів 22-річний хорват на питання про перехід у клуб Славен Белупо.
Джурасек минулого сезону грав за хорватський клуб Вараждін на правах оренди, перебуваючи на контракті у загребського Динамо. У всіх турнірах провів 34 матчі, забив 3 голи, віддав 1 асист.
Джурасек з минулого тижня перебуває на базі команди в Придніпровську.
Раніше, Лучкевич перейшов до СК Дніпро-1.