Дніпро-1 підписав хорватського півзахисника

Невен Джурасек став гравцем Дніпро-1

Хорватський півзахисник Невен Джурасек підписав контракт з Дніпром-1.

Про це розповів сам гравець.

"Нічого подібного. Контакт був, але нічого конкретного. Я вже в Україні, підписав контракт в Дніпром-1", - відповів 22-річний хорват на питання про перехід у клуб Славен Белупо.

Джурасек минулого сезону грав за хорватський клуб Вараждін на правах оренди, перебуваючи на контракті у загребського Динамо. У всіх турнірах провів 34 матчі, забив 3 голи, віддав 1 асист.

Джурасек з минулого тижня перебуває на базі команди в Придніпровську.

Раніше, Лучкевич перейшов до СК Дніпро-1.