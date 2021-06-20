Ракицький потрапив у склад команди мрії Ярмоленка

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко склав команду мрії серед футболістів, з якими грав разом.

Про це гравець розповів у програмі Вацко Live.

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"У воротах Олександр Шовковський. Правий захисник - Данило Сілва, хоча я грав з Піщеком, Федецьким і Морозюком, який образиться на мене. Центральні захисники - Хачеріді часів, коли ми грали проти Евертона, і Ракицький. Лівий захисник - Рафаел Геррейро.

У центрі півзахисту нехай будуть Деклан Райс і Роман Єременко. Зліва поставимо Марко Ройса, праворуч - П'єр-Емерік Обамеянг.

Нападники. Андрій Шевченко. Хоча я грав з ним, коли він вже не був на піку. А як не поставити Артема Мілевського, коли він Спартак самотужки обігрував? Нехай буде пара форвардів Шевченко-Мілевський", - сказав Ярмоленко.