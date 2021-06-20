Ярмоленко назвав суму свого найбільшого штрафу

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко найбільший штраф у кар'єрі заплатив за часів виступу в Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"50 тисяч доларів. Все чітко, Ігор Суркіс провів виховну роботу. Це було дуже давно, в 22-23 роки. Я пішов до нічного клубу, а в Динамо було правило, щоб після 23:00 нас ніхто в місті не бачив. Думаю, це вся Україна знає. Думав, що мене ніхто не впізнає, а я спокійнісінько сходжу погуляти. Такий вік, що хочеться десь погуляти.

На наступний день пролунав дзвінок на базі, сказали, що президент хоче зі мною поговорити. Я взяв трубку, Суркіс каже: "Погуляв? Штраф стільки-то". Це трошки відбило бажання гуляти. Ігор Михайлович часто прощав штрафи, в тому числі мені, але не в цій історії. Є штрафи за безглузді жовті і червоні картки, але це я говорю про найбільший.

Чи був штраф, коли я вдарив Степаненка? Ні, не було", - сказав Ярмоленко.