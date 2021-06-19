Шахтар Григорчука встановив унікальний рекорд

Шахтар зараз займає перше місце

Джерело - Чемпiон.

Солігорський Шахтар виграв на виїзді у Слуцька (1:4) в 13-му турі чемпіонату Білорусі.

Важливо: УЄФА відмовилась проводити в Білорусі будь-які заходи під своєю егідою

Це 13-та перемога поспіль для команди, яку очолює українець Роман Григорчук. Різниця м'ячів - 31:6.

Раніше найдовша переможна серія зі старту чемпіонату становила вісім матчів і лише три команди спромоглись на таке досягнення – Динамо Мінськ у 1995 році, МПКЦ у 1996-му і БАТЕ у 2018-му.

Шахтар зараз займає перше місце з 39-ма очками, випереджаючи БАТЕ, яке ще має гру в запасі, на 10 очок.