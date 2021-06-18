УЄФА відмовилась проводити в Білорусі будь-які заходи під своєю егідою

У Білорусі не відбудеться жодне змагання під егідою УЄФА

Джерело - bytribuna.

УЄФА відмовився проводити в Білорусі всі заходи під своєю егідою.

Про це повідомив заступник генерального секретаря УЄФА Кевін Лямур.

Таким чином, всі змагання, заплановані на 2021 рік у Білорусі, - не відбудуться.

Також Лямур висловив особисту солідарність з тими спортсменами, які борються за захист своїх прав, що включають право на свободу вираження поглядів.

Відзначимо, що 23 травня в аеропорту Мінськ екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Для цього Білорусь підняла винищувачі. Після посадки влади країни затримали журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Після цього ряд західних країн, включаючи ЄС, розкритикували те, що сталося.