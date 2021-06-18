Рамос запропонував свої послуги Мілану

Серхіо Рамос шукає клуб

Джерело - Чемпіон.

Ексзахисник Реала Серхіо Рамос продовжує пошуки нового клубу.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Агенти Рамоса контактували із босами Мілана стосовно можливого переходу їхнього клієнта до стану "россонері".

Щоправда, іспанець має чималі вимоги щодо можливого переходу – Мілан має виплатити 20 млн євро самому Серхіо як бонус за підписання. Також Рамос хоче контракт терміном на 2 роки із зарплатою в 15 млн на рік.

Раніше повідомлялося, що захисник мадридського Реала Серхіо Рамос покине клуб.