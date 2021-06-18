Траоре пояснив перехід у Шахтар

Новачок Шахтаря Лассіна Траоре хоче проявити себе у донецькому клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Шахтар – великий клуб з відмінним наставником з Італії. Це стало основною причиною мого рішення приїхати сюди.

Свої найкращі якості продемонструю їх на полі. Якщо ти в Шахтарі, отже, досить гарний. Готовий виявити себе, аби допомагати команді.



Минулого сезону бачив поєдинок з мадридським Реалом – він був фантастичним. Цю гру було дуже цікаво дивитися.



Я радий знаходитися тут й зроблю все можливе для цього клубу, захищаючи його кольори. Щасливий почати виступати за Шахтар!", - відзначив Траоре.