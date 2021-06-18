Траоре пояснив перехід у Шахтар

Джерело - shakhtar.com.
Новачок Шахтаря Лассіна Траоре хоче проявити себе у донецькому клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Шахтар – великий клуб з відмінним наставником з Італії. Це стало основною причиною мого рішення приїхати сюди.
Свої найкращі якості продемонструю їх на полі. Якщо ти в Шахтарі, отже, досить гарний. Готовий виявити себе, аби допомагати команді.
Минулого сезону бачив поєдинок з мадридським Реалом – він був фантастичним. Цю гру було дуже цікаво дивитися.
Я радий знаходитися тут й зроблю все можливе для цього клубу, захищаючи його кольори. Щасливий почати виступати за Шахтар!", - відзначив Траоре.
Нагадаємо, Шахтар підписав нападника Аякса.